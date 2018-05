US-Präsident Donald Trump hat Nordkorea gedankt. "North Korea has announced that they will dismantle Nuclear Test Site this month, ahead of the big Summit Meeting on June 12th. Thank you, a very smart and gracious gesture!", schrieb Trump am Samstag auf Twitter.

Der US-Präsident und der nordkoreanische Machthaber werden sich am 12. Juni in Singapur treffen. Nordkorea hatte am Samstag angekündigt, für den 23. Mai eine Zeremonie zum Abbau des Atomtestgeländes zu planen. Hierfür würden Journalisten aus Südkorea, China, den USA, Großbritannien und Russland eingeladen, hieß es in einer Mitteilung.

Nachdem sich Trump und Kim vor wenigen Monaten noch gegenseitig mit Vernichtung gedroht haben, finden sie neuerdings nur noch freundliche Worte füreinander.