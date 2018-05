Nach den schwachen Zahlen der ProSiebenSat.1 Media SE krachte die Aktie sofort ein und verlor satte drei Euro an Kurswert, was knapp 10 Prozent an diesem Tag entsprach. Auch die Prognose für das Restjahr erscheint zu positiv und es kann mit einigen Korrekturen im laufenden Jahr gerechnet werden. Denn um diese Ziele zu erreichen muss das Unternehmen eindeutig stärker wachsen und sich deutlich mehr um seine Digitalsparte kümmern. Dennoch scheint sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...