Die Anmeldung für die Teilnahme an der 9. Internationalen Konferenz "Berries of Ukraine-2018: Frozen Produce & Fresh Market" (Beeren der Ukraine-2018: Tiefkühlerzeugnis & Frischmarkt) läuft zwei Wochen, bis 21. Mai 2018. Die Konferenz wird am 24.-25. Mai 2018, in Dnipro, Ukraine, mit über 220 Delegierten aus der Branche stattfinden. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...