Der amerikanische Bauzulieferer Vulcan Materials Company (ISIN: US9291601097, NYSE: VMC) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 28 US-Cents an seine Anteilseigner. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet schüttet der Konzern somit 1,12 US-Dollar aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 127,37 US-Dollar (Stand: 11. Mai 2018) entspricht dies einer derzeitigen Dividendenrendite von 0,88 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 8. Juni 2018 (Record date: 24. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...