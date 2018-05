Erst am 09.05. hatten wir im RuMaS Express-Service getitelt: "Dialog Semiconductor: Super-Knaller + 131%! Da könnte noch mehr gehen!" Dialog hatte am Mittwoch die Quartalszahlen veröffentlicht und die waren mehr als überzeugend. Mit einem Umsatzplus von 23% und einer Verbesserung des Betriebsergebnisses von 13%; bereinigt sogar 21%, konnte die Aktie bis zu mehr als 13% zulegen. In unserer Stellungnahme für die Abonnenten hatten wir u.a. geschrieben: ...

