Montagmorgen, und damit höchste Zeit für ein Update in Sachen Evotec - die Aktie des Biotechunternehmens ist in der vergangenen Woche nämlich nach unten durchgebrochen und bis auf ein neues Jahrestief bei 12,07 Euro abgeschmiert. Die Performancezahlen sind daher tiefrot und lesen sich in etwa so: Ein Minus von 8,5% auf Wochensicht, -14,2% für die vergangenen vier Wochen, -6,8% im laufenden Jahr. Damit hat die Bullenfalle, vor der wir in unserer bislang letzten Analyse noch gewarnt hatten, tatsächlich zugeschnappt, und auch wenn die 12-Euro-Marke ihren Job als Unterstützungszone bislang einwandfrei erledigt hat, kann (noch) keine Entwarnung gegeben werden: ...

