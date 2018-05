Im ersten Quartal verzeichnete der Photovoltaik-Hersteller wieder einen deutlichen Gewinn. Hanwha Q-Cells rechnet für das laufende Jahr weiterhin mit einer weltweiten Photovoltaik-Nachfrage von mehr als 100 Gigawatt, senkt aber zugleich die eigenen Absatzerwartungen etwas ab.Die Hanwha Q-Cells Co., Ltd. hat im ersten Quartal einen Umsatz von 443 Millionen US-Dollar erzielt. Dies liege 2,5 Prozent über dem Vorjahreswert und gut 30 Prozent unter dem Wert des Vorquartals, teilte der Photovoltaik-Hersteller mit Hauptsitz in Südkorea am Montag mit. Der Nettogewinn habe 31,0 Millionen US-Dollar erreicht, ...

