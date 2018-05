Der Solarpark mit 27 Megawatt ist die erste Anlage des deutschen Photovoltaik-Unternehmens in Ostindien. Für den Solarstrom hat sich IBC Solar in einem Auktionsverfahren einen PPA mit 25 Jahren Laufzeit gesichert.IBC Solar hat sein bislang größtes Photovoltaik-Einzelprojekt realisiert. Es handelt sich um einen Solarpark mit 27 Megawatt in dem ostindischen Bundesstaat Odisha, der jüngst fertiggestellt wurde, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Im Gegensatz zu anderen Regionen hinkt Odisha beim Photovoltaik-Zubau eher hinterher. IBC Solar zufolge waren in dem Bundesstaat bis Herbst 2017 etwa ...

