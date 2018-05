Paris Saint-Germain hat die Verpflichtung von Thomas Tuchel als neuem Trainer bestätigt. "Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer l'arrivée de Thomas Tuchel au poste d'entraîneur de l'équipe professionnelle", hieß es in einer Mitteilung am Montagnachmittag.

Zuvor hatte es bereits seit Wochen einschlägige Berichte gegeben. So hatte sich Tuchel bereits am Sonntag mit Offensivspieler Neymar verabredet. Wie bereits zuvor bekannt geworden war, hat Tuchel in Paris einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Der 44-Jährige war von 2009 bis 2014 Trainer beim 1. FSV Mainz 05 und von 2015 bis 2017 bei Borussia Dortmund.