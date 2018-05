Seit vier Wochen wird in Niedersachsen Spargel geerntet, und die Landwirte sind mit dem bisherigen Ernteverlauf zufrieden. Fred Eickhorst, Geschäftsführer der Spargelanbauer in Niedersachsen, hat täglich Kontakt mit den Anbauern, kennt ihre Sorgen und Nöte. Im Moment spürt er aber in erster Linie gute Stimmung, dafür sorgt vor allem das freundliche Wetter....

Den vollständigen Artikel lesen ...