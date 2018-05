Zürich - Die SIX Group hat für ihr Kartengeschäft eine Lösung gefunden. Die Schweizer Finanzinfrastruktur-Betreiberin verkauft die SIX Payment Services an das Zahlungsverkehrs-Unternehmen Worldline. Im Gegenzug erhält SIX eine Beteiligung von 27 Prozent an Worldline und wird mit zwei Vertretern im Verwaltungsrat Einsitz nehmen.

Die kombinierte Einheit werde der führende und grösste europäische Anbieter der Zahlungsbranche sein, teilte SIX am Dienstag mit. Der Gesamtpreis der Transaktion beträgt laut Mitteilung 2,3 Milliarden Euro. Er setzt sich aus 49,1 Millionen neu ausgegebenen Aktien von Worldline und einem Barbetrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...