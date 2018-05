Tele Columbus hat seit März einen Kursverlust von 9,48 Euro bis auf 7,52 Euro hinnehmen müssen. Die Zahlen für das Jahr 2017 waren zwar nicht schlecht, aber die Aussichten sehr vorsichtig, was die Analysten offenbar gestört hatte. Zwei Research-Häuser reduzierten die Kursziele, aber ein Kursverlust von 20% in Verbindung mit einem Jahrestief war eigentlich überzogen. Es gab nur in den Jahren 2015 und 2016 zwei kurze Aufenthalte in einem noch niedrigeren ...

