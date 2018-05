Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat auch am Dienstag Mühe, eine klare Richtung zu finden. Nachdem der Leitindex SMI am Montag noch mit leichten Kursgewinnen aus dem Handel gegangen war, notiert er am Dienstag am späten Vormittag hingegen ganz leicht im Minus. Angesichts der politischen Spannungen im Nahen Osten oder in Italien verhielten sich die Anleger derzeit etwas vorsichtig, hiess es aus dem Handel. Verstärkt in den Fokus gerät nun jedoch auch der Ölpreis, der gestern wieder kräftig zu steigen begann.

Nun lasse sich wieder die unheilvolle Kopplung steigender Ölpreise mit wachsenden Inflationssorgen erkennen. Abzulesen sei dies an der Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen, die wieder über drei Prozent gestiegen sei, kommentierte ein Experte. In diesem Umfeld wittern die Bären mittelfristig wieder ihre Chance. Von Konjunkturseite her folgen am Berichtstag aber erst einmal Daten aus den USA, die für Impulse sorgen könnten, wie der Empire State Index oder die Lagerbestände. Hierzulande steht das IPO von Polyphor im Fokus. Die neu an der SIX kotierten Valoren schlagen sich bisher wacker.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 11.00 Uhr 0,03 Prozent tiefer bei 8'997,84 Punkten - und somit wieder unter der 9'000er-Schwelle. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsst ebenfalls um 0,03 ...

