Luton / Berlin - Der britische Billigflieger Easyjet ist am Berliner Flughafen Tegel mit hohen Anlaufverlusten gestartet. Im ersten Geschäftshalbjahr von Oktober 2017 bis März 2018 sind dort Verluste von 38 Millionen britischen Pfund nach Steuern (43,2 Mio Euro) aufgelaufen, wie das Unternehmen am Dienstag in Luton bei London mitteilte. Für das Gesamtjahr rechnet die Airline an ihrem wichtigsten deutschen Standort mit bis zu 155 Millionen Pfund (176 Mio Euro) Vorsteuerverlust, in dem Einmaleffekte von bis zu 60 Millionen Pfund enthalten sind.

Die Airline-Gruppe mit mehr als 280 Flugzeugen kann das aber gut verkraften. Easyjet-Chef Johan Lundgren erwartet für das laufende Jahr einen um Sonderposten bereinigten Vorsteuergewinn zwischen 530 und 580 Millionen Pfund. Im ersten Halbjahr dämmte der Billigflieger ...

