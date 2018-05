Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) gingen die Volumina in der vergangenen Handelswoche zurück. Der ZKB KMU-Index schloss die Woche auf 1'400,45 Punkten (-0,3 Prozent). Impulse waren Mangelware.

Insgesamt wurden 1,47 Millionen Franken umgesetzt, was gegenüber der Vorwoche einem Rückgang von 11,4 Prozent entspricht. Die Anzahl der Abschlüsse verringerte sich auf 90 von 113. Die höchsten Volumina generierten dabei die Aktien der Holdigaz SA mit 301'910 Franken in 6 Abschlüssen. Über die Marke von 100'000 Franken schafften es zudem die Reishauer-Namenaktien, die WWZ-Titel sowie die Aktien der Real Estate Holding.

Am deutlichsten zulegen konnten in der vergangenen Woche die Aktien der Welinvest AG mit einem Plus von 7,3 Prozent, ohne dass Nachrichten zur Finanz- und Immobiliengesellschaft vorlagen. Ebenfalls deutlich im Plus schlossen die Titel der Lenzerheide Bergbahnen (+5,9 Prozent). Auch Acrevis (+2,6 Prozent) und EW Jona Rapperswil (+1,5 Prozent) verbuchten in der vergangenen Woche ein Plus.

Auf der Verliererseite gaben die Titel der Schweizer Zucker AG mit einem Minus von 4,6 Prozent am deutlichsten nach. Marktbeobachter sprechen von einem anhaltend schwierigen Umfeld im Zuckergeschäft. Unter Abgabedruck standen im Vorfeld der Generalversammlung vom 17. Mai auch die Titel von Eniwa, vormals IBAarau (- 3,3 Prozent).

Nach Ablauf der Nachfrist hält der Lebensmittelproduzent Orior insgesamt 98,29 Prozent aller Namenaktien von Thurella.

Der Getränkehersteller werde integriert und die verbliebenen Thurella-Aktionäre würden eine Entschädigung in bar erhalten, teilte Orior am Montag mit.

Die SGV Gruppe, die unter anderem die Vierwaldstättersee-Schiffe betreibt, vermeldete für das vergangene Geschäftsjahr ein Rekordergebnis. Der konsolidierte Umsatz der Gruppe lag bei rund 76 Millionen Franken, der Gewinn auf Stufe EBITDA bei 9,5 Millionen Franken.

Aus dem Energieversorger-Bereich legte die Arbeitsgemeinschaft für dezentrale Energieversorgung (ADEV) die Zahlen für 2017 vor. Trotz einem höheren Umsatz lag der Gewinn unter dem Vorjahr. Als Hauptgrund wurde in der Mitteilung ein schlechtes Wasserjahr genannt, das zu einem Verlust bei der Wasserkraft-Tochter führte.

Auch zwei Betreiber von Autobahn-Raststätten legten ihre Zahlen für 2017 vor. Bei der Gotthard-Raststätte an der A2 in Uri sank der Umsatz um 4 Prozent auf 22,4 Millionen Franken und der Gewinn ging um 27 Prozent auf 1,1 Millionen zurück. Die Luzerner Raststätte AG erzielte im Geschäftsjahr 2017 zwar einen stabilen Umsatz von 19,8 Millionen Franken, der Gewinn reduzierte sich aufgrund höherer Abschreibungen aber um einen Drittel auf 0,55 Millionen.

Neuigkeiten gab es in der Berichtsperiode aus dem Mediensektor. So übernimmt die Zürcher Oberland Medien AG den "Tössthaler", der auf eine 141-jährige Geschichte zurückblickt. Verkäufer ist die Tössthal Media AG von Hans Peter Leutenegger. Über den Preis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

In der laufenden Woche werde weiterhin mit einem ruhigen Handelsverlauf gerechnet, schreibt die ZKB. (Quelle: awp)

