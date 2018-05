Am 07.05. hatten wir im RuMaS Express-Service eine Trading-Chance mit Nordex beschrieben. Der Titel lautete: "Nordex: Abpraller von der Unterstützung! Nächster Trading-Versuch!" Wie man an der Überschrift unschwer erkennen kann, hatten wir auf eine technische Trading-Chance gesetzt und weniger auf die Zahlen vertraut. Dieser Trade hat auch bestens funktioniert, obwohl Nordex am 15.05. einen Umsatzrückgang von fast einem Viertel gemeldet hatte und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...