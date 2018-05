Am 14.05. hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit Dürr hingewiesen. Der Beitrag hatte den Titel: "Dürr: Wer mutig ist kann hier vielleicht einen Volltreffer landen!" Selbstverständlich hatten wir im Express-Service einen Einstiegskurs und ein geeignetes Hebel-Zertifikat genannt. In unserem Beitrag hatten wir u.a. geschrieben: "Nur wer mutig ist und auch mal höheres Risiko geht, kann mit hohen Gewinnen an der Börse rechnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...