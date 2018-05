Jürgen Stein zieht sich von der Spitze von Solarworld Americas zurück. Nachfolger wird sein bisheriger Vorstandskollege John Boken.Die Tinte unter dem Kaufvertrag von Solarworld Americas durch Sunpower ist noch nicht trocken und die Genehmigung seitens der Aufsichtsbehörden noch nicht erteilt. Aber es gibt bereits große Veränderungen in der Firma, welche die Zell- und Modulherstellung in den USA durch drei wichtige Handelsstreitigkeiten geführt hat. Wie Solarworld am Dienstag bekannt gab, ist Präsident und CEO Jürgen Stein zurückgetreten. Stein leitete das Unternehmen während des Section-201-Prozesses, ...

