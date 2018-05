Am 29.04. hatten wir im RuMaS Express-Service eine Trading-Chance mit Tom Tailor beschrieben. Der Artikel hatte folgenden Titel: "Tom Tailor: Wir warten auf den nächsten Ausbruch! Trading-Chance voraus!" am 05.05. konnten wir den Treffer melden und der Beitrag hatte folgende Überschrift: "Tom Tailor: Treffer + 28% - die letzte Chance vor den Zahlen kommt jetzt!" Im Express-Service vom gleichen Tag hatten wir die Absicherung in der Gewinnzone vorgeschlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...