Am 06.05. hatten wir im RuMaS Express-Service eine Trading-Chance mit Paragon beschrieben. Der Artikel hatte den Titel: "Paragon: Wenn die Prognose bestätigt wird sehen wir einen Kurssprung!" Am 08.05. konnten wir den Trading-Erfolg melden und der Artikel hatte folgende Überschrift: "Paragon: Volltreffer! Mit Mut waren da über 50% Gewinn in einem Tag drin!" Normalerweise nennen wir in unseren Stellungnahmen an die Abonnenten einen konkreten Einstiegs- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...