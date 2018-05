BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 16-May-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 16/05/2018 IE00B88D2999 26043 GBP 6625052.181 254.388979 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 16/05/2018 IE00B7VB3908 270710 GBP 3500255.556 12.9299086 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 16/05/2018 IE00B7SD4R47 66160 EUR 15460806.33 233.6881247 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 16/05/2018 IE00B8JF9153 1044932 EUR 6628258.639 6.343244 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 16/05/2018 IE00B878KX55 41860 EUR 11201575.23 267.5961594 Daily ETP



Boost ShortDAX 16/05/2018 IE00B8GKPP93 774559 EUR 4513163.047 5.8267518 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 16/05/2018 IE00B7Y34M31 229133 USD 139250699 607.7286949 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 16/05/2018 IE00B8K7KM88 2818272 USD 16058564.3 5.6980179 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 16/05/2018 IE00B8W5C578 18676 USD 22414020.7 1200.151033 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 16/05/2018 IE00B8VZVH32 11209049 USD 24983794.39 2.2288951 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 16/05/2018 IE00B7ZQC614 58398103 USD 100708457.2 1.7245159 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 16/05/2018 IE00B7SX5Y86 2246617 USD 50198408.68 22.3439993 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 16/05/2018 IE00B8HGT870 768355 USD 17221400.47 22.4133382 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 16/05/2018 IE00B6X4BP29 21475 USD 2268275.312 105.6239959 Daily ETP



Boost Copper 3x 16/05/2018 IE00B8JVMZ80 134410 USD 2869906.392 21.3518815 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 16/05/2018 IE00B8KD3F05 31997 USD 1851158.332 57.8541217 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 16/05/2018 IE00B8VC8061 255572196 USD 42784267.93 0.1674058 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 16/05/2018 IE00B76BRD76 255150 USD 9044792.831 35.4489235 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 16/05/2018 IE00B7XD2195 7602018 USD 22053416.97 2.9009951 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 16/05/2018 IE00B8JG1787 24715 USD 2555863.503 103.4134535 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 16/05/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 1986786.856 35.36466458 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 16/05/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2309839.97 61.81496963 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 16/05/2018 IE00B94QKC83 3909 GBP 688349.887 176.0936012 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 16/05/2018 IE00BBGBF313 742561 GBP 37098060 49.95961274 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 16/05/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 2055637.095 236.6609596 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 16/05/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 244460177.4 4746.79956 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 16/05/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 167852778.4 20620.73444 Daily ETP



Boost Palladium 16/05/2018 IE00B94QLR02 18585 USD 874932.1074 47.0773262 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 16/05/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1282199.555 135.3816445 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 16/05/2018 IE00B94QL251 4863 USD 677967.2562 139.4133778 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 16/05/2018 IE00B94QKX96 134951 USD 443871.2207 3.2891288 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 16/05/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 362129.5012 69.6402887 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 16/05/2018 IE00B94QKW89 4394 USD 381295.0345 86.7762937 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 16/05/2018 IE00B94QKS44 8604 USD 706554.4985 82.1193048 Daily ETP



Boost Silver 2x 16/05/2018 IE00B94QL921 13015 USD 831258.441 63.8692617 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 16/05/2018 IE00B94QL699 14638 USD 591214.182 40.389 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 16/05/2018 IE00B873CW36 5272011 EUR 38537683.42 7.309864 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 16/05/2018 IE00B8NB3063 328553 EUR 35491491.19 108.0236406 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 16/05/2018 IE00BKT09149 1280 EUR 163088.0329 127.4125257 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 16/05/2018 IE00BKS8QM96 334301 EUR 16547516.19 49.4988534 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 16/05/2018 IE00BKT09255 11010 EUR 1414779.157 128.4994693 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 16/05/2018 IE00BKS8QN04 996545 EUR 56892583.34 57.0898287 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 16/05/2018 IE00BKT09479 821 GBP 109950.8651 133.9231 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 16/05/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8321258.855 51.87687873 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 16/05/2018 IE00BKT09032 2500 USD 231551.2895 92.6205158 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 16/05/2018 IE00BKS8QT65 106211 USD 9594841.438 90.3375492 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 16/05/2018 IE00BLS09N40 614106 EUR 20273145.65 33.0124533 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 16/05/2018 IE00BLS09P63 227000 EUR 3914237.476 17.2433369 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 16/05/2018 IE00BLNMQS92 39827 EUR 4264399.382 107.0730756 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 16/05/2018 IE00BLNMQT00 84249 EUR 3217964.711 38.1958802 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 16/05/2018 IE00BVFZGC04 60308 USD 1356174.624 22.4874747 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 16/05/2018 IE00BVFZGF35 22277 USD 1593075.462 71.5121184 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 16/05/2018 IE00BVFZGG42 17385 USD 897036.3238 51.598293 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 16/05/2018 IE00BVFZGH58 23060 USD 770179.8977 33.3989548 Short Daily ETP



Boost Brent 16/05/2018 IE00BVFZGD11 337613 USD 9021089.415 26.7202075 Oil ETC



Boost Gold 16/05/2018 IE00BVFZGK87 95954 USD 2514680.583 26.207147 ETC



Boost Natural Gas 16/05/2018 IE00BVFZGL94 24751 USD 502214.5539 20.2906773 ETC



Boost BTP 10Y 5x 16/05/2018 IE00BYNXNS22 339750 EUR 14676739.94 43.1986459 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 16/05/2018 IE00BYNXPH56 53676 EUR 2689687.511 50.1096861 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 16/05/2018 IE00BYNXPJ70 10254 USD 1007005.455 98.2061103 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 16/05/2018 IE00BYNXPK85 14586 EUR 1108283.106 75.9826619 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 16/05/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 1978396.921 84.9753853 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 16/05/2018 IE00BYTYHS72 29670 USD 2543428.902 85.7239266 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 16/05/2018 IE00BYTYHR65 769057 USD 5323049.251 6.9215276 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 16/05/2018 IE00BYTYHN28 32996 USD 7924301.829 240.1594687 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 16/05/2018 IE00BYTYHM11 59668 USD 1261651.255 21.1445206 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 16/05/2018 IE00BYTYHQ58 149739399 USD 12698829.42 0.0848062 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 16/05/2018 IE00BYMB4Q22 51283 EUR 8452132.526 164.8135352 ETP



Boost Bund 30Y 3x 16/05/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 309697.096 105.3391483 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 16/05/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 26171424.26 10143.96289 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 16/05/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 438918.3747 125.4052499 Short Daily ETP



