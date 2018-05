FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 540 (610) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS INITIATES UDG HEALTHCARE WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 875 PENCE - BARCLAYS RAISES BP PRICE TARGET TO 690 (675) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 285 (275) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ENQUEST ENERGY PRICE TARGET TO 37 (24) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FAROE PETROLEUM PRICE TARGET TO 135 (125) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PREMIER OIL TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL W.') - TARGET 145 (110) P. - BARCLAYS RAISES SAVANNAH PETROLEUM PRICE TARGET TO 38 (36) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 3050 (3000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3050 (3000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 720 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 270 (215) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 2100 (1865) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HILTON FOOD PRICE TARGET TO 890 (850) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1550 (1600) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CANACCORD RAISES GEM DIAMONDS TO 'BUY' ('SPECULATIVE BUY') - PT 145 (120) PENCE - CANACCORD RAISES MICRO FOCUS TO 'BUY' ('SPECULATIVE BUY') - PT 1520 (1380) P - CFRA RAISES VODAFONE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 230 PENCE - CITIGROUP CUTS VODAFONE TO 'NEUTRAL' (BUY) - CREDIT SUISSE CUTS FOXTONS PRICE TARGET TO 56 (69) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES PETROFAC PRICE TARGET TO 570 (460) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES THOMAS COOK PRICE TARGET TO 163 (160) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS BTG TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 645 (810) PENCE - DEUTSCHE BANK INITIATES WIZZ AIR WITH 'BUY' - TARGET 4150 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1725 (1625) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 2400 (2300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 320 (310) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS MONDI PLC TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 2200 PENCE - GOLDMAN RAISES BURBERRY GROUP TARGET TO 2415 (2346) PENCE - 'CONV. BUY LIST' - GOLDMAN RAISES CAIRN ENERGY TO 'CONV. BUY LIST' (NEUTRAL); TARGET 288.2(236.2)P - GOLDMAN RAISES TULLOW OIL PLC TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 260.6 (170.8) PENCE - INVESTEC INITIATES PHOENIX GROUP WITH 'BUY' - TARGET 860 PENCE - JPMORGAN CUTS NATIONAL EXPRESS TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 412 PENCE - JPMORGAN RAISES RBS PRICE TARGET TO 320 (290) PENCE - 'NEUTRAL' - NUMIS CUTS HILL & SMITH TO 'HOLD' ('ADD') - NUMIS CUTS RENTOKIL INITIAL TO 'HOLD' ('ADD') - PEEL HUNT CUTS GRAINGER PLC TO 'ADD' ('BUY') - PEEL HUNT CUTS RESTAURANT GROUP TO 'SELL' ('REDUCE') - SOCGEN RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 2120 (1920) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS BT GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 210 (310) PENCE - UBS CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 550 (615) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS MERLIN ENTERTAINMENTS PRICE TARGET TO 425 (445) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1900 (1790) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 190 (185) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 600 (570) PENCE - 'SELL'



