Der stellvertretende SPD-Fraktionschef Karl Lauterbach hat die Forderung des Pflegebeauftragten der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, nach Geldprämien für mehr Pflegepersonal begrüßt. "Das steht zwar nicht im Koalitionsvertrag, wir werden den Vorschlag aber wohlwollend prüfen", sagte Lauterbach der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe).

Der SPD-Gesundheitsexperte verwies darauf, dass es solche Prämien-Modelle bereits in anderen Ländern gebe und das man damit gute Erfahrung gemacht habe. Pflegefachkräfte in Heimen und Kliniken, die in den Beruf zurückkehren oder ihre Arbeitszeit spürbar aufstocken, sollen laut eines Positionspapiers des Pflegebeauftragten, über das die Zeitung berichtet, eine Prämie von 5.000 Euro erhalten.