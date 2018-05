Blankes Entsetzen unter den Fans des britischen Königshauses: Meghan Markles Vater hat endgültig die Teilnahme für die Hochzeit seiner Tochter und von Prinz Harry abgesagt. "Sadly, my father will not be attending our wedding. I have always cared for my father and hope he can be given the space he needs to focus on his health", hieß es in einer Stellungnahme, die der Palast am Donnerstag verbreitete.

Die BBC griff die Neuigkeit als Eilmeldung auf. Bereits seit Tagen war die Teilnahme oder Nichtteilnahme des Brautvaters großes Thema in den Medien. "I would like to thank everyone who has offered generous message of support. Please know how much Harry an I look forwad to sharing our special day with you on Saturday", hieß es in der Erklärung Meghan Markles weiter.