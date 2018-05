Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag leicht über dem Vortag geschlossen. Die Stimmung an der Börse war an sich freundlich, allerdings verhinderten die beiden Pharmaschwergewichte eine bessere Performance des Leitindexes SMI. Für eine gewisse Erleichterung der Investoren sorgte, dass bei der Regierungsbildung in Italien Extremforderungen wie ein Schuldenerlass durch die Europäische Zentralbank vom Tisch sein sollen.

Generell kommt der Schweizer Aktienmarkt dieser Tage allerdings kaum vom Fleck. So bewegt sich der SMI seit Ende letzter Woche in einem Band von lediglich 85 Punkten. Es ist daher noch völlig offen, ob der Index ein Wochenplus schafft oder nicht. Händler erklären die aktuelle Lethargie damit, dass nach der langen Erholungsrally die Impulse für weitere Avancen fehlten.

Der Swiss Market Index (SMI) gewann bis Börsenschluss 0,16 Prozent auf 8'988,33 Punkte und schloss damit auf Tageshoch. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem der Einfluss der Schwergewichte begrenzt ist, zog um 0,36 Prozent auf 1'488,46 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,24 Prozent auf 10'712,36 Zähler an. Von den 30 grössten Titeln schlossen 24 im Plus, fünf im Minus und einer unverändert.

Die grössten Gewinner unter den Blue Chips waren bei Handelsschluss Dufry (+1,3%) und Bâloise (+1,2%), die am Vortag noch ...

