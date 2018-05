Am 07.05. hatten wir im RuMaS Express-Service eine Trading-Chance mit Nordex beschrieben. Der Titel lautete: "Nordex: Abpraller von der Unterstützung! Nächster Trading-Versuch!" Am 15.05. konnten wir melden: "Nordex: Volltreffer + 65%! Umsatz- und Gewinnverlust bringen Kursgewinn!" In unserem Beitrag hatten wir u.a. geschrieben: "Dieser Trade hat bestens funktioniert, obwohl Nordex am 15.05. einen Umsatzrückgang von fast einem Viertel gemeldet hatte ...

