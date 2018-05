Im Kampf um den letzten Startplatz in der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg das Relegations-Hinspiel gegen Holstein Kiel am Donnerstagabend mit 3:1 gewonnen. Divock Origi (13.), Josip Brekalo (40.) und Yunus Malli (56. Minute) besorgten die Treffer für den VfL, zwischenzeitlich kam in der 34. Minute der Anschlusstreffer durch Kiels Kingsley Schindler.

Wolfsburg war nicht überragend - aber eben doch eine individuelle Klasse besser als der Zweitligist. Am Montag fällt die Entscheidung beim Rückspiel in Kiel.