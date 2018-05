Der USD/JPY konnte am Freitag mit der asiatischen Sitzung weiter an Wert zulegen, während die Bullen versuchten die 111,00 zu überwinden. Das Paar notiert die 5. Sitzung in Folge im Gewinn, da es von den schwächer als erwarteten Kern CPI Daten Japans profitieren konnte. Diese brachen auf Jahresbasis im April auf 0,7 % ein. Der jüngste Anstieg des US-Dollar ...

