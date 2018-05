DAX - Am Ziel angekommen (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: Im gestrigen Handel verteidigte der DAX zunächst die Unterstützung bei 12.950 Punkten und zog von dort aus über das Verlaufshoch bei 13.034 Punkten und den Widerstand bei 13.070 Punkten an. In der Spitze erreichte der Index in der Nachbörse bereits den Widerstand bei 13.130 Punkten und dürfte diesen zum Auftakt des heutigen Handelstages erneut attackieren. Damit hat der DAX sein kurzfristiges Aufwärtspotenzial fast vollständig ausgereizt und ist entsprechend korrekturanfällig. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.21 Uhr): Ein Ausbruch über 13.130 Punkte würde zunächst für die Fortsetzung der...

