Die K+S Aktie überzeugt aktuell niemanden an der Börse so wirklich. So ist es nicht verwunderlich, dass am Freitag ein neues Mehrjahrestief aufgestellt wurde und somit ein neues Verkaufssignal ausgelöst wurde. Das neue Mehrjahrestief befindet sich nun bei 15,32 Euro und ist ein erneuter Tiefpunkt in diesem Jahr. Dennoch scheint das neue Verkaufssignal nicht so stark zu wirken wie normalerweise und die Aktie kann wieder leicht zulegen zum Wochenende.Die ...

