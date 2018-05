Die Gemeinschaftswährung versucht die in dieser Woche vorherrschende negative Stimmung abzuschütteln und so steigt der EUR/USD zurück über 1,18. EUR/USD schaut auf Daten, USD Nach 4 Tagen der Verluste kann das Paar heute einen Gewinn verzeichnen und so über 1,18000 Tieren, während der Greenback und die US 10-Jahres Rendite fallen. Der US-Dollar Index, ...

