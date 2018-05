Zürich - Die Lage der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM-Industrie) entwickelte sich im ersten Quartal 2018 sehr positiv. Die Auftragseingänge stiegen gegenüber dem Vorjahresquartal um +24,1 Prozent und die Umsätze um +16,4 Prozent. Auch die Güterausfuhren nahmen um +4,9 Prozent zu. Die weiteren Aussichten für 2018 schätzen die Unternehmerinnen und Unternehmer der MEM-Industrie optimistisch ein, wie der Dachverband Swissmem am Freitag mitteilte.

Die Auftragseingänge in der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM-Industrie) nahmen im ersten Quartal 2018 im Vergleich zur Vorjahresperiode deutlich zu. Sie stiegen um +24,1 Prozent. Auch die Umsätze legten im ersten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahr um +16,4 Prozent zu. Von der positiven Entwicklung bei den Aufträgen und Umsätzen profitierten sowohl Grossfirmen wie auch KMU. Die hohen Auftragseingänge der vergangenen Monate wirken sich auf die Kapazitätsauslastung in den Betrieben aus. Im ersten Quartal 2018 betrug sie gemäss KOF 90,6 Prozent, was deutlich über dem langjährigen Mittelwert von 86,4 Prozent liegt. Im April erreichte sie sogar 91,9 Prozent. Das ist der höchste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...