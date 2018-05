FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS GRAINGER PLC TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 320 PENCE - BARCLAYS CUTS MARSTONS PRICE TARGET TO 90 (115) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 1950 (1800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 190 (187) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MITCHELLS & BUTLERS PRICE TARGET TO 225 (220) P - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES PATISSERIE HOLDINGS PRICE TARGET TO 460 (400) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS VODAFONE TO 'NEUTRAL' (BUY) - CITIGROUP RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1970 PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES SSP GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 720 (685) PENCE - COMMERZBANK CUTS SMITH & NEPHEW TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1390 (1600) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES ROYAL MAIL TARGET TO 450 (420) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DAVY RAISES DS SMITH TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - EXANE BNP CUTS MAN GROUP TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - GOLDMAN RAISES BAE SYSTEMS TARGET TO 752 (734) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES COBHAM PRICE TARGET TO 107 (105) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 1950 (1920) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES GENEL ENERGY PRICE TARGET TO 213.50 (79) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES GKN PRICE TARGET TO 428 (423) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 498 (484) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 226 (224) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ROLLS ROYCE GROUP TARGET TO 1279 (1272) PE - 'CONV. BUY LIST' - GOLDMAN RAISES ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 1357 (1323) PENCE - 'NEUTRAL' - INVESTEC CUTS BTG TO 'HOLD' ('BUY') - JPMORGAN CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 500 (550) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 743 (791) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 240 (290) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - SOCGEN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 921 (850) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS GREGGS PRICE TARGET TO 1400 (1435) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 2000 (1925) PENCE - 'BUY'



