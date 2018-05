Der NZD/USD meldet sich am Freitag im Gewinn zurück und so konnte das Paar die 0,6900 überwinden, um die vorherige Abwärtskorrektur umzukehren. Am Donnerstag konnte das Paar sein Hoch bei 0,6938 bilden, nach dem das Neuseeland Budget veröffentlicht wurde. Dieses zeigte, dass die Regierung Neuseelands die Ausgaben erhöht und einen Schuldenabbau prognostiziert. ...

