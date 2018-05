Der Energiekonzern arbeitet dabei mit dem Start-up Conjoule zusammen, das bereits seit 2016 mit zwei Pilotprojekten in Deutschland aktiv ist. Mit dem Projekt soll der lokale Handel von Solarstrom per Blockchain-Technologie vorangebracht werden.Innogy hat gemeinsam mit dem Start-up Conjoule in Mühlheim an der Ruhr das "Community Network" gestartet. Die Plattform sei eigens dafür entwickelt worden, dass Besitzer privater Photovoltaik-Anlagen und Verbraucher aus der Nachbarschaft Solarstrom handeln können, teilte die RWE-Tochter für das Erneuerbaren-Geschäft am Freitag mit. Die Blockchain-Technologie ...

