Der USD/CHF kann seine Rallye aktuell nicht ausbauen, da dies weder die Entwicklung der europäischen Aktien noch die technischen Gegebenheiten des Paares zu lassen. In den letzten Wochen ist der USD/CHF um fast 900 Pips gestiegen, was vor allem der Stärke des USD zuzuschreiben ist, da die Erwartungen an Fed Zinserhöhungen im Jahr 2018 gestiegen sind. ...

