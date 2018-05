Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag vor dem langen Pfingstwochenende klar unter dem Niveau des Vortages geschlossen. Lange Zeit bewegte sich der Leitindex SMI leicht unter der Nulllinie, weitete seine Verluste am Nachmittag aber noch etwas aus. Belastend wirkten sich auf die europäischen Märkte vor allem politische Unsicherheiten aus. So hat das Nachbarland Italien zwar wohl eine neue Regierung, doch mit den EU-Kritikern von Fünf Sterne und Lega nicht gerade diejenige, die die Märkte sich gewünscht hätten.

Daneben standen am Freitag weiterhin die hohen Renditen an den Anleihemärkten etwas im Blick der Anleger, da sie sich bei den zehnjährigen US-Staatstiteln hartnäckig über 3 Prozent hielten. Die Schwelle gilt als Warnsignal für Aktieninvestments, da hohe Renditen bei den Festverzinslichen die Attraktivität von Aktien reduzieren. Hierzulande sorgte am Berichtstag vor allem der Richemont-Abschluss für schlechte Stimmung, der auch Branchennachbar Swatch mitriss.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss -0,53 Prozent tiefer auf 8'940,46 Punkten (Tagestief bei 9'918). Im Wochenvergleich ergab sich ein Minus von 0,58 Prozent. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab um 0,54 Prozent auf 1'480,45 Punkte nach und der breite Swiss Performance ...

