Bundeskanzlerin Angela Merkel will bei ihrem Besuch nächste Woche in China an die Regeln der Welthandelsorganisation erinnern. "China und Deutschland bekennen sich zu den Regeln der WTO, dennoch werden wir auch im Handel über reziproken Zugang sprechen und die Fragen des geistigen Eigentums", sagte Merkel in ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast.

Außerdem wolle sie den "Multilateralismus" stärken, also die Koordination nationaler Politik zwischen drei oder mehr Staaten, es werde um Rechtsstaatlichkeit und um den Handelsstreit gehen. "Das wird eine Rolle spielen in unseren Gesprächen", sagte die Kanzlerin. Sie fahre im Durchschnitt einmal im Jahr nach China, um dort Gespräche zu führen, betonte Merkel.