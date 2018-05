Der Deutsche Wetterdienst hat am Samstag eine Unwetterwarnung für Süddeutschland herausgeben. Es gebe im Süden gebietsweise Gewitter, örtlich unwetterartig mit Starkregen, Sturmböen und Hagel, teilte der Wetterdienst mit.

Betroffen seien Teile der Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg. Es könne örtlich Blitzschäden, Überflutungen von Kellern und Straßen, durch Hagelschlag Schäden an Gebäuden, Autos und landwirtschaftlichen Kulturen geben. Am Rande eines Hochs bei den Britischen Inseln gelangt von der Nordsee kühle Luft nach Deutschland. Einzig in Teilen des Südens und Ostens bleibt eine feuchte und zu Gewittern neigende Luftmasse wetterbestimmend.