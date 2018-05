In Neukirchen-Vluyn im nordrhein-westfälischen Kreis Wesel ist am Sonntag ein 55 Jahre alter Mann bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Das Feuer in dem Wohn- und Geschäftshaus war aus bislang ungeklärter Ursache gegen 2 Uhr ausgebrochen, teilte die Polizei mit.

Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden den 55-Jährigen bewusstlos in seiner Wohnung im ersten Obergeschoss - er verstarb später im Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen wohnte der Mann alleine. Nach Lüftung des Gebäudes durch die Feuerwehr blieb das Haus bewohnbar, sodass die übrigen Bewohner in ihren Wohnungen bleiben konnten. Es entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Brand- und Todesursache dauerten zunächst an.