Die Aktie der Commerzbank befand sich lange Zeit auf Talfahrt und konnte sich erst Ende März von dieser erholen. Doch da trügt der Schein und die Aktie des Unternehmens aus Frankfurt am Main verliert in der vergangenen Woche wieder deutlich. Um genau zu sein, verlor sie knapp einen Euro an Wert je Aktie. Dennoch hoben die Analysten von Berenberg ihr Kursziel von fünf Euro auf 8,60 Euro an. Dennoch bleibt die Verkaufsempfehlung bestehen. Dennoch scheint ...

Den vollständigen Artikel lesen ...