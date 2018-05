Die Metro AG Aktie hat sich zu Wochenbeginn wieder in von seiner schlechten Seite präsentiert und einige Verluste für Anleger und Aktionäre generiert. Am Mittwoch schien dieser negative Lauf aber gebrochen zu sein und die Aktie setzte zum Rebound an. Denn seit der Abspaltung von Ceconomy scheint es wenige Lichtblicke im Aktienverlauf der Metro AG zu geben.Die positive Reise von Mitte der Woche scheint am Freitag schon wieder ein Ende zu nehmen und ...

