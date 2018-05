Nach dem letzten Hoch und den Nachrichten, dass die Pantaflix AG weitere Länder erschließen will, kam von der Aktie nicht mehr viel. In dieser Nachricht gab Pantaflix bekannt, dass Pantaflix nun in über 50 Ländern verfügbar ist. Pantaflix ist jetzt auch in Kanada, Australien, Neuseeland und Südafrika verfügbar. Seitdem befindet sich die Aktie aber im freien Fall und konnte kaum noch Gewinne für Anleger und Aktionäre generieren.In der letzten Abwärtsbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...