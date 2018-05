Auf der Autobahn 31 im westlichen Münsterland ist am Pfingstsonntag eine Frau bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Pkw, in dem das Opfer Beifahrerin war, war Zeugenaussagen zufolge nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich anschließend mehrfach überschlagen, teilte die Polizei am späten Abend mit.

Das Fahrzeug blieb auf der Seite liegen, die Insassen wurden teilweise eingeklemmt. Insgesamt waren zwei Erwachsen und drei Kinder im Auto. Alle Fahrzeuginsassen wurden vor Ort notärztlich versorgt - die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Der schwer verletzte 45-jährige Fahrer wurde in ein Krankenhaus in Enschede eingeliefert.

Die verletzten Kinder wurden ebenfalls in niederländische Krankenhäuser gebracht. Eine Fünfjährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen.