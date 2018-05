Der VfL Wolfsburg bleibt in der Bundesliga. Die Niedersachsen gewannen das Rückspiel in der Relegation am Abend bei Holstein Kiel mit 1:0.

Das Relegations-Hinspiel hatte Wolfsburg am Donnerstagabend mit 3:1 ebenfalls gewonnen. Wolfsburgs Robin Knoche traf erst in der 75. Minute, trotzdem war Holstein Kiel am Montagabend chancenlos - anders als im Hinspiel.