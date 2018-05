Am 30.04. hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit Baumot hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: "Baumot: Wir warten auf den Ausbruch! Der Gewinn liegt in der Luft!" In diesem Beitrag hatten wir u.a. geschrieben: "Im Moment sieht es so aus, als ob sich die Aktie auf den nächsten Kurssprung vorbereitet. Das Unternehmen hatte sich mit einer Kapitalerhöhung rund 3,7 Mio. Euro frisches Geld beschafft und am 26.03. hatte es eine ...

