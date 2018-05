Nach dem anfänglichen Rückgang zur 1,1757, nahmen die Gebote im EUR/USD zu und so konnte die Erholung vom 6-Monatstief ausgebaut werden. Die jüngste Aufwärtsbewegung des Paares konnte in der vergangenen Stunde über 1,1800 ausgebaut werden, was vor allem auf den Rückgang des USD zurückzuführen ist. Obwohl die US Renditen an Wert zulegten, konnte der ...

