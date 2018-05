Zürich (awp) Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) stiegen sowohl das Volumen als auch die Anzahl der Abschlüsse deutlich an. Das Gesamtvolumen kletterte auf 3,6 Millionen nach 1,5 Millionen Franken die Anzahl der Transaktionen verbesserte sich auf 128 von 90.

Insbesondere die Titel von Reishauer AG dominierten den Handel. Die Inhaberaktien generierten mit fast 1,3 Millionen Franken in acht Trades den höchsten Umsatz der Handelswoche. Dahinter folgten die Namenaktien mit 644'500 Franken, erzielt in fünf Abschlüssen. Einmal mehr seien Gerüchte über einen Börsengang im Markt herumgereicht worden, so die ZKB.

Mit 14 respektive 18 Transaktionen rege gehandelt waren die Papiere der acrevis Bank AG und Thurella Immobilien AG. Erste trugen 275'295 Franken zum Gesamtvolumen bei, Thurella Immobilien AG 201'114 Franken.

Die Valoren der Schweizer Zucker AG erreichten in vier Trades einen Umsatz von 172'720 Franken. Sie waren mit einem Plus von 4,8 Prozent neben den Aktien der Stanserhorn Bahn (+10,0 Prozent) die einzigen Gewinner in der vergangenen Handelswoche.

Auf der Gegenseite büssten die Titel des EW Rapperswil-Jona AG mit 2,0 Prozent am meisten ein. Die Aktien des Grand Resort Bad Ragaz AG verloren 2,8 Prozent und der Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG 1,3 Prozent. Die Papiere der acrevis Bank AG und die Holdigaz SA-Titel verloren 1,1 respektive 1,0 Prozent.

An der Nachrichtenfront blieb es relativ ruhig. Die Stadtcasino Baden AG legte ihre Jahresergebnisse 2017 vor. Sie verbesserte den Bruttospielertrag erstmals wieder seit vier Jahren. Der Bruttospielertrag des Grand Casino Baden AG stieg in einem insgesamt rückläufigen Schweizer Casinomarkt um 1,4 Prozent auf 60,4 Millionen Franken. Unter dem Strich resultierte ein Gewinn von 4,6 Millionen nach 2,1 Millionen im Vorjahr. Die Abstimmung am 10. Juni 2018 werde wegweisend für den ganzen Geldspielmarkt sein.

Das Management von Espace Real Estate AG gab sich jüngst an der Generalversammlung optimistisch für die weitere Zukunft. Man sei zuversichtlich, dass sich die Gesellschaft weiterhin nachhaltig und positiv entwickle und auch in den nächsten Jahren Dividenden aus Kapitaleinlagereserven ausgeschüttet werden könnten, so Firmenchef Lars Egger.

Das Projekt für eine neue Eventhalle auf dem Messegelände Bern nahm eine weitere Hürde. Mit der Überbauungsordnung legte der Gemeinderat die planungsrechtliche Grundlage für die neue Halle vor. Der Neubau mit dem Namen BEmotion Base soll die heutige Festhalle aus dem Jahr 1948 ersetzen. Stadt, Kanton und Burger wollen die Bernexpo Holding AG bei ihrem Vorhaben finanziell unterstützen.

Neuigkeiten gab es ausserdem aus dem Medienbereich. Die neuste Ausgabe der "NZZ am Sonntag" erschien in einem aufgefrischten Design und einem leicht überarbeiteten Layout. Zudem schalteten die beiden zur AG für die NZZ (NZZ Mediengruppe) gehörenden Tageszeitungen "St. Galler Tagblatt" und die "Luzerner Zeitung" ihr neues Nachrichtenportal und ihre neue App auf.

