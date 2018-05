Der DAX hat sich am ersten Handelstag nach dem Pfingstwochenende kaum bewegt. Gegen 12:30 Uhr war der Index mit 13.091 Punkten 0,1 Prozent im Plus.

Gegen den Trend war allerdings ein deutliches Plus bei den Autowerten zu sehen. BMW-Aktien waren mit 1,4 Prozent an der Spitze der Kursliste, auch Volkswagen und Daimler legten mit 0,9 Prozent überdurchschnittlich zu. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 22.960,34 Punkten geschlossen (-0,18 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmittag stärker.

Ein Euro kostete 1,1820 US-Dollar (+0,21 Prozent).