Das bayerische Photovoltaik-Unternehmen befindet sich derzeit in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung und hat mehrere verbindliche Kaufangebote von Investoren vorliegen. Eric Roujolle übernimmt die Geschäftsführung der Schletter Japan K.K. von Dominik Grützner.Schletter beantragte im März ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Derzeit läuft der Investorenprozess. Schletter will über das Verfahren seine Finanzierung langfristig neu aufstellen. Nach einer am Dienstag veröffentlichten Meldung liegen mehrere verbindliche Kaufangebote für das bayerische Photovoltaik-Unternehmen vor. Der ...

